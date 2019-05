Oorlogsslachtoffers herdacht met twee minuten stilte

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam kwamen genodigden bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten hield de 4 mei-voordracht. In Als de taal tot stilstand komt vertelde Van Vleuten over de stilte die zijn oudoom Jan beleefde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Zo was het aanvankelijk stil in het kamp Bandoeng op Java, waar Jan vastzat, toen de Japanse capitulatie bekend werd gemaakt. Pas daarna werd spontaan het Wilhelmus ingezet. Ook viel er eerst een stilte toen hij daarna zijn vrouw weer terugvond. Van Vleuten citeerde uit de memoires van zijn oudoom: "Waar emoties te groot zijn, komt de taal tot stilstand."

'Te groot voor woorden'

Van Vleuten verwees ook naar conflicten in andere delen van de wereld en de vrede en vrijheid in Nederland. "Ik tel mijn zegeningen in een dankbaarheid die te groot is voor woorden."

Onder meer op de Waalsdorpervlakte, de Grebbeberg en in de voormalige kampen Amersfoort, Vught en Westerbork waren ook herdenkingsbijeenkomsten. Vanochtend was er al een herdenking op het Binnenhof in Den Haag.

Voor wie meer wil weten van de geschiedenis van de Nationale Dodenherdenking, bekijk deze video van NOS op 3: :