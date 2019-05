Oppositieleider Guaidó: pijnlijk dat Venezolaanse leger niet achter me staat

Toch zegt Guaidó al veel te hebben bereikt. "We zijn pas dit jaar begonnen met het praten met het leger, en we hebben veel bereikt in een paar maanden. Als ik vijf maanden geleden had gezegd dat veel militairen hun ongenoegen zouden uiten, zouden mensen gezegd hebben dat dat niet mogelijk is in Venezuela. Vandaag zien we dat dat wel mogelijk is."

De focus ligt daardoor nu niet alleen op het overtuigen van het leger. "Wij focussen ons op de mensen. Dat kan je zien aan de massale betogingen. Wij focussen ons op de burger. Het leger heeft een belangrijke taak in de bescherming van de burger en in het bereiken van een democratische overgang. Alle groepen zijn belangrijk in dit proces."

Want er móet nu iets veranderen, gaat Guaidó verder. "Elke dag loop je risico in Venezuela om je vrijheid te verliezen. Het is niet alleen de politieke onveiligheid, ook de misdaad is op een ongekende manier gegroeid." Volgens de oppositieleider zijn er momenteel meer dan 1000 politieke gevangenen en ongeveer 270 politieke moorden uitgevoerd. "Alle Venezolanen willen van deze dictatuur af. Wij willen een overgang naar een democratie, zodat er meer welvaart is."