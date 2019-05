Politie Sri Lanka: burgers moeten zwaarden inleveren

De politie van Sri Lanka wil dat burgers alle zwaarden en grote messen inleveren op het politiebureau. Reden voor de oproep zijn de honderden steekwapens die de politie ontdekte bij huiszoekingen na de aanslagen op Eerste Paasdag.

De politie vond de zwaarden en grote messen onder meer in moskeeën en woonhuizen. Ook grote hoeveelheden camouflagemateriaal zijn daarbij gevonden.

Burgers moeten van de politie nog dit weekend de wapens en het camouflagemateriaal inleveren. Of ze daarbij het risico lopen om gestraft te worden voor hun wapenbezit, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Sri Lankanen die messen nodig hebben voor dagelijks gebruik, mogen die van de politie wel houden.

Nieuwe aanslagen

Bij de aanslagen op Eerste Paasdag vielen in hotels en kerken meer dan 250 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door terreurbeweging IS. Afgelopen week waarschuwde de politie nog voor nieuwe aanslagen. Daders zouden daarbij mogelijk militaire uniformen dragen en zich verplaatsen in een busje, stond in een politie-memo aan het parlement.

Volgens de Sri Lankaanse president Sirisena zoekt de politie nog naar 25 tot 30 verdachten. Het zijn actieve leden van IS en hun identiteit is bekend, zei hij tegen persbureau Reuters.

In het interview beloofde Sirisena dat het terrorisme is uitgeroeid vóór de presidentsverkiezingen van eind dit jaar Volgens hem is uitstel van de verkiezingen geen optie.