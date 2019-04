Politie Sri Lanka vreest voor nieuwe aanslagen

Hoge politiefunctionarissen in Sri Lanka hebben gewaarschuwd voor een nieuwe aanslagenreeks. De waarschuwing staat in een memo aan het parlement, dat is ingezien door het persbureau Reuters.



In de brief worden vijf locaties voor aanslagen genoemd. Een daarvan is de oostelijke stad Batticaloa, die zwaar getroffen werd op Eerste Paasdag. In een kerk in de stad kwamen bij een aanslag toen 27 mensen om het leven.

De politie spreekt van een onmiddellijke dreiging, en dacht daarbij aan gisteren en vandaag. Mogelijk zullen de daders militaire uniformen dragen en zich verplaatsen in een busje, staat in het memo.

In verband met de nationale veiligheid heeft president Sirisena gisteren het dragen van gezichtsbedekkende kleding met onmiddellijke ingang verboden.