Recordaantal doden door politiegeweld in Rio de Janeiro

In de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 434 mensen omgekomen door politiegeweld. Het dodental is 18 procent hoger dan in dezelfde periode in 2018, toen er 368 doden vielen. De stijging lijkt een direct gevolg van het zerotolerance-beleid van gouverneur Wilson Witzel, een politieke bondgenoot van president Bolsonaro.

Witzel beloofde bij zijn aantreden criminelen en drugshandelaren zonder pardon uit te schakelen. "De opdracht is om iedereen die wapens heeft onmiddellijk te elimineren, te doden. Criminelen die wapens dragen, geven niet om het leven van anderen."

Ook zegde hij toe de wet inzake wapenbezit te versoepelen zodat burgers vuurwapens kunnen kopen voor hun eigen veiligheid en die van hun familie. Dat geldt overigens alleen voor burgers zonder strafblad.

Dagelijks doden

Excessief geweld is al decennialang een probleem in de deelstaat. De georganiseerde misdaad heeft het er grotendeels voor het zeggen. Er zijn dagelijks schietpartijen, berovingen met geweld en vergeldingsacties. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al bijna 1100 dodelijke slachtoffers door dit geweld gevallen.

Burgers hebben er schoon genoeg van en eisen dat de misdadigers keihard worden aangepakt. De politie heeft een vrijbrief om wapens en geweld te gebruiken tegen de criminelen. Het aantal doden door politiegeweld valt dan ook elk jaar hoger uit.

Afgelopen februari nog doodde de politie in Rio de Janeiro tien verdachten van drugshandel.