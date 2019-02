13 doden door politiegeweld in Rio, maar veel Brazilianen kijken er niet meer van op

In december meldde Human Rights Watch dat het aantal moorden door politieagenten in Brazilië het afgelopen jaar een recordhoogte had bereikt. Tussen januari en november 2018 werden er alleen al in de deelstaat Rio de Janeiro 1444 mensen door agenten om het leven gebracht. Dat is het hoogste aantal sinds de tellingen in 1998 begonnen.

"Brazilië is nu het land met de meeste doden door geweld ter wereld", zegt Bessems. "In 2017 kwamen hier 63.000 mensen door om het leven. Dat zijn meer slachtoffers dan er in totaal aan de Amerikaanse zijde van de Vietnamoorlog vielen."

Wat de oplossing voor het enorme aantal doden is, is nu niet duidelijk. "Want mensen willen ook dat criminelen keihard aangepakt worden. Daarom spreekt Bolsonaro ze ook aan. Hij zegt: je kunt een wijk ingaan met een bosje bloemen, maar als ze je verwelkomen met wapens haal je niet zoveel uit."