Gemeente akkoord met club en KNVB: vrouwenvoetbal Heerenveen gered

Het vrouwenvoetbal in Heerenveen is gered. De gemeente heeft daar samen met sc Heerenveen en de KNVB afspraken over gemaakt. De KNVB en de voetbalclub stellen een overbruggingskrediet beschikbaar, waardoor de speelsters en trainers betaald kunnen worden en zich kunnen voorbereiden op het volgende seizoen.

Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders de voetbalclub onder voorwaarden geld lenen. Of de gemeenteraad daarmee instemt, is nog onduidelijk maar dat komt wel goed, zegt een woordvoerder. Om hoeveel geld het gaat, is onbekend.

Ook is afgesproken dat de twee huidige bestuursleden van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen vertrekken om plaats te maken voor een groter nieuw bestuur, zegt burgemeester Van der Zwan. "Ik ben heel blij dat het huidige bestuur aan een warme overdracht wil meewerken."

Aan zijden draadje

Vorige week werd de noodklok geluid door de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen: er zou een einde komen aan het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau in de stad. De stichting kreeg de begroting niet rond en trok de conclusie dat het op deze manier niet langer kon. Dat zou betekenen dat de ploeg, één van de acht in de Nederlandse eredivisie bij de vrouwen, zich moest terugtrekken uit de hoogste divisie.