Kamervoorzitter grijpt in na misbruikschandaal bij ProDemos

Voorzitter Arib van de Tweede Kamer grijpt in bij ProDemos, het Haagse instituut dat onder meer rondleidingen op het Binnenhof verzorgt voor scholieren en studenten. Er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar de meldingen van seksueel misbruik door een leidinggevende.

Arib riep vandaag de directie van het instituut, inclusief voorzitter Ed Nijpels van de Raad van Toezicht, op het matje. De Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de geldschieters van ProDemos, Huis voor democratie. Na het overleg hebben Arib en minister Ollongren besloten Tjibbe Joustra, scheidend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), te vragen de onderzoekscommissie te leiden.

Gisteren berichtte de NOS over de kwestie. Een leidinggevende wist jonge medewerkers over te halen tot seks. De slachtoffers hadden vaak een tijdelijke aanstelling of een nulurencontract en durfden niet te weigeren. Tweede Kamerleden reageerden geschokt.

Alsnog aangifte

Gisteren zei directeur Habben Jansen van ProDemos nog dat hij in het belang van de slachtoffers de zaak liever vertrouwelijk had behandeld. Na het overleg met Arib en Ollongren heeft hij nu besloten om toch aangifte te doen tegen de inmiddels ontslagen leidinggevende.

De commissie onder leiding van Joustra gaat de gevolgde procedures rond de meldingen onder de loep nemen. Ook wordt breder gekeken naar de cultuur en algemene werkwijze binnen ProDemos, waarbinnen de misstanden zijn ontstaan.

Joustra wil voor de zomer met de resultaten van het onderzoek komen.