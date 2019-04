Kamer spreekt schande over misbruikschandaal ProDemos: 'Onderzoek nodig'

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruik-affaire bij ProDemos, het Haags instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren, zo hebben betrokkenen aan de NOS verteld.

Coalitie- en oppositiepartijen vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak binnenskamers wilde houden. "Van een organisatie die een 'Huis voor de rechtsstaat' is mag meer worden verwacht om personeel tegen de dader te beschermen", zegt CDA-Kamerlid Van der Molen. ProDemos zegt overigens de zaak niet openbaar te hebben gemaakt om de vertrouwelijke getuigenissen van slachtoffers te beschermen.

GroenLinks-Kamerlid Özütok noemt het "verschrikkelijk dat een #MeToo-kwestie naar boven komt bij een instelling die staat voor democratie, transparantie, gelijkwaardigheid en zeggenschap. Al die waarden lijken grof te zijn overschreden in een 'doofpotcultuur'." Özütok pleit voor een grondig onderzoek.

Niet serieus

Partijen vragen zich openlijk af of het instituut juist heeft gehandeld. Regeringspartij VVD vindt dat als mensen zich niet serieus genomen voelen, dat onderzocht moet worden. "Dat is een onderdeel van goede nazorg in dit soort zaken", aldus VVD-Kamerlid Van Gent.

"Waarom is dit niet eerder naar buiten gekomen?", vraagt SP-Kamerlid Van Raak zich af. Hij stelt dat ProDemos een belangrijke voorbeeldfunctie heeft en dat het intern houden van zo'n #MeToo-zaak niet hoort.

Veilig

De PvdA wil dat de "onderste steen" boven komt en vraagt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of ze aan een extern en onafhankelijk onderzoek denkt. "Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie of machtsmisbruik moet dat serieus worden genomen en moeten de juiste stappen worden genomen", zegt PvdA-Kamerlid Kuiken, die schriftelijke vragen heeft gesteld over de misbruik-affaire. "Het is schokkend nieuws want iedereen moet zich veilig kunnen voelen op zijn werk."

Ook de slachtoffers die de NOS gesproken heeft, willen een extern onafhankelijk onderzoek. ProDemos heeft wel externe deskundigen geraadpleegd over de vraag of er "beleidsmatig voor ProDemos lessen zijn te trekken". De directie heeft dat aan een gespecialiseerd adviesbureau gevraagd, zo staat in een persbericht op de website. De slachtoffers gaat dit niet ver genoeg.

De SP vindt dat niet ProDemos, maar de Tweede Kamer de rondleidingen zelf moet organiseren. "Er is helemaal geen zicht op dit instituut. Ze zijn hier niet geschikt voor", aldus Van Raak.