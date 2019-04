Uitzending PowNed over date burgemeester Hoes toch niet onrechtmatig

De stiekem opgenomen beelden van een date tussen Onno Hoes en een student mocht omroep PowNed wel uitzenden. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank ongedaan gemaakt.

Op het filmpje uit 2014 is te zien hoe Hoes, toen burgemeester van Maastricht, flirt met een 20-jarige man met wie hij had afgesproken. De student filmde met een verborgen camera hoe Hoes zijn burgemeestersagenda met hem deelde.

Volgens het hof heeft de burgemeester "zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling gemaakt". Daarom mocht Powned zijn ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het publieke debat maken.

Vrijheid van meningsuiting

Het maken en uitzenden van heimelijke opnamen maakt weliswaar op indringende wijze inbreuk op het privéleven, maar de journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie weegt hier zwaarder, stelt het hof." Daarbij weegt mee dat de opnamen zijn gemaakt in een publiek toegankelijke ruimte, namelijk een horecagelegenheid.

Hoes raakte door de beelden van PowNed zijn baan als burgemeester kwijt. Hij deed daarop aangifte tegen de omroep. Hij vond dat zijn privédomein als openbaar bestuurder beschermd moest worden.

De rechtbank droeg de omroep in 2016 op om de beelden te verwijderen. Ook moest PowNed een schadevergoeding betalen. De omroep gehoorzaamde, maar ging wel in beroep.

Het was niet de eerste keer dat het privéleven van Hoes leidde tot opschudding in de Maastrichtse gemeenteraad, schrijft 1Limburg. Na een kleinere rel in 2013 kwam Hoes er nog mee weg door beterschap te beloven aan de raad.