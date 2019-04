Turkije: spion voor Emiraten heeft zelfmoord gepleegd

Een man die in Turkije wordt vastgehouden op verdenking van spionage voor de Verenigde Arabische Emiraten, heeft zelfmoord gepleegd. Dat zegt de openbaar aanklager van Istanbul. De man werd gisterochtend gevonden in de badkamer van zijn gevangenis. Hij had zich opgehangen.

De verdachte, die Zaki Y.M. Hasan wordt genoemd, werd samen met een ander tien dagen geleden opgepakt vanwege internationale, politieke en militaire spionage. Een Turkse functionaris zei toen dat ze "Arabische" mensen hebben bespioneerd. Volgens de Turkse staatsomroep TRT zijn beide mannen Palestijnen. Hasan was volgens de omroep een 55-jarige oud-generaal die een hoge functie bekleedde bij de veiligheidsdiensten in de VAE.

Onderzocht wordt of de spionagezaak iets te maken heeft met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, zes maanden geleden in het Saudische consulaat in Istanbul. In het westen wordt aangenomen dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de opdracht heeft gegeven om de kritische journalist om het leven te brengen.

Boycot

De Verenigde Arabische Emiraten zijn een bondgenoot van de Saudiërs. Met de Turken is de relatie minder goed, sinds Saudi-Arabië en de VAE in 2017 een boycot instelden tegen Qatar. Dat land is juist een bondgenoot van Turkije. Ook zien de VAE en Saudi-Arabië in de AK-partij van de Turkse president Erdogan een aanhanger van de Moslimbroederschap, waar zij fel tegen zijn.

Een Turkse functionaris zegt tegen Reuters dat een van de twee mannen kort na de dood van Khashoggi naar Turkije kwam. De ander zou later zijn gekomen om zijn collega te helpen.