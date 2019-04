Politie onderzoekt foto met 'lichaam Emiliano Sala'

De politie in Engeland doet onderzoek naar een foto op sociale media waarop het lichaam van de omgekomen Argentijnse voetballer Emiliano Sala te zien zou zijn. De foto zou gemaakt zijn in het mortuarium, waar het naartoe was gebracht, nadat het lichaam uit een vliegtuigwrak op de bodem van het Kanaal was gehaald.

"We weten dat er een foto circuleert waarop de heer Sala te zien zou zijn. We vinden het walgelijk", zegt de politie in het graafschap Dorset. "We zoeken uit hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is."

Het vliegtuigje waarin de voetballer zat, stortte op 21 januari in slecht weer neer boven het Kanaal. Het toestel werd drie dagen later teruggevonden. De piloot wordt nog vermist.

De vader van de topsporter, Horacio, overleed eerder deze week op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct.