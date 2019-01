Sala in laatste audiobericht: 'Het vliegtuig lijkt uit elkaar te vallen'

De vermiste voetballer Emiliano Sala maakte zich zorgen over de staat van het vliegtuigje waarin hij zat toen hij verdween. Maandagavond verdween het toestel van de radar boven het Kanaal. Vlak daarvoor stuurde de nieuwe speler van Cardiff City een audiobericht naar vrienden waarin hij zei dat het toestel "uit elkaar lijkt te vallen".

De boodschap is gepubliceerd door de Argentijnse krant Olé. "Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken", zegt Sala tegen zijn vrienden. "Papa, wat ben ik bang!"

Luister hier het audiobericht van Sala (bron: Olé):