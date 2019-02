Lichaam uit vliegtuigwrak blijkt voetballer Emiliano Sala

Het lichaam dat reddingswerkers gisteren hebben geborgen uit het wrak van het neergestorte vliegtuigje in de Noordzee is van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Dat meldt de politie van het Britse graafschap Dorset.

De familieleden van Sala en de piloot zijn ingelicht. Hoe hij is omgekomen wordt nog onderzocht. De piloot, David Ibbotson, wordt nog altijd vermist.

Het vliegtuigje was op 21 januari onderweg van Nantes naar Cardiff in Wales toen het ten noorden van het eiland Guernsey van de radar verdween. Spits Emiliano Sala was op weg naar zijn nieuwe club Cardiff City.