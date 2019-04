1600 kilo cocaïne gevonden tussen bananen in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is door de douane 1600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een vracht bananen. De politie heeft een 40-jarige Bulgaar aangehouden.

Ze kwamen de verdachte op het spoor door na de vondst van de douane, de vracht in de gaten te houden. Die bleek naar Dordrecht gebracht te worden. Daar werd vervolgens de chauffeur aangehouden. De drugs komen uit Costa Rica.

Het komt vaker voor dat cocaïne uit Zuid-Amerika verstopt wordt tussen bananen. Dat komt aan de ene kant omdat het fruit een belangrijk Zuid-Amerikaans exportproduct is. Aan de andere kant is banaan een versproduct. Daarom blijft het niet lang in een haven staan en is de kans op controle kleiner.