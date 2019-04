PVV- en FvD-aanhang minst positief over monarchie, VVD- en CDA-aanhang positiefst

Verantwoording

Ipsos voert jaarlijks de Koningsdag-enquête uit in opdracht van de NOS. Doel is te achterhalen wat de publieke opinie in Nederland is ten aanzien van het koningshuis, de monarchie, het optreden van de koning(in) en of er veranderingen in deze opinie waarneembaar zijn door de tijd heen.

De gegevens worden verzameld via online-onderzoek onder een representatieve steekproef van ongeveer 500 Nederlanders per jaar. Omdat dit jaar voor het eerst politieke voorkeur is meegenomen als achtergrondvariabele, bestaat de steekproef dit jaar uit ongeveer duizend Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse bevolking (18+) op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio en politieke voorkeur (gemeten aan de hand van stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen in 2017) zijn door middel van wegingen gecorrigeerd, waardoor de steekproef op deze variabelen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking is (18+).

'Aanhangers' van politieke partijen zijn gedefinieerd als respondenten die aangeven op een partij te stemmen als er morgen verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn. Het gaat dus om de huidige partijvoorkeur. Het veldwerk vindt ieder jaar half april plaats.