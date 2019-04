Jongeren zien monarchie steeds minder zitten

Als de steun onder jongeren in dit tempo blijft dalen, is over een aantal jaar in deze leeftijdscategorie geen meerderheid meer voor de monarchie. Volgens Ipsos is het moeilijk te zeggen of de trend doorzet, hoewel Van Heck ook niet verwacht dat de neerwaartse beweging opeens wordt gekeerd.

De vraag is of en wanneer het afnemende enthousiasme onder de jongeren zichtbaar wordt in de middengroep (35 tot 54 jaar), en bij de 55-plussers. Van Heck: "We zien vaak dat jongeren naarmate ze ouder worden een deel van hun progressieve denkbeelden matigen. En dat ze wat behoudender worden. Dat zou ook voor dit thema kunnen gelden."

'Onwetendheid over republiek'

Aan de andere kant neemt de steun voor een republiek met een gekozen president ook niet veel toe, zo blijkt uit de enquêtes. In 2007 was 14 procent van de ondervraagden voor zo'n staatsvorm, vorig jaar 15 procent. Uit de antwoorden blijkt wel dat hoogopgeleide mannen vaker voorstander zijn van een republiek dan vrouwen.

Onderzoeker Van Heck zegt dat er veel onwetendheid is over een presidentieel systeem. "Niet iedereen weet wat dit systeem inhoudt. Ze hebben een sterke associatie met de Verenigde Staten. Dat willen ze niet. Mensen beseffen niet dat er ook een systeem mogelijk is met een gekozen president met ceremoniële taken zoals in Duitsland."

Opvallend is dat de rapportcijfers die ondervraagden geven aan Willem-Alexander en Máxima al jaren onveranderd hoog zijn. De koning kan steevast rekenen op een 7,5, zijn echtgenote krijgt al jaren een 8.