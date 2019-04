1,5 jaar cel en uitzetting VS voor Russische spion Boetina

In de VS is de Russische spion Maria Boetina veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Na het uitzitten van haar straf wordt ze op het vliegtuig naar Rusland gezet, heeft een federale rechter in Washington bepaald.

De op een studentenvisum in de VS verblijvende Boetina bekende in december al schuld. Ze gaf toe dat ze heeft geprobeerd om de wapenlobbygroep NRA te infiltreren. Ook probeerde ze conservatieve activisten en Republikeinen te beïnvloeden. Ze deed dat op aangeven van een voormalig Russisch parlementslid.

De 1,5 jaar cel was ook de straf die de openbaar aanklager had geëist. Het betekent dat de Russin nog negen maanden in de cel blijft, ze zit al sinds juli vorig jaar in voorarrest.

Geen vergissing

De in een groene overall geklede Boetina (30) vroeg voorafgaand aan de uitspraak om mededogen. "Ik heb drie academische titels, maar ben nu een veroordeelde gevangene zonder werk of geld", zei ze met een gebroken stem tegen de rechter. Ze sprak haar diepe spijt uit voor de door haar begane misdaden.

Maar de rechter ging daar niet in mee. Ze benadrukte dat de daden van Boetina geen vergissing waren van een overijverige student en noemde die "geraffineerd en gevaarlijk". Om de ernst van de zaak te onderstrepen, en ter afschrikking, besloot de rechter tot de celstraf en uitzetting.

Het Kremlin had de vrijlating van Boetina geëist.