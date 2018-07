Rusland vraagt VS om vrijlating van spionage verdachte Boetina

Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om de vrijlating van Maria Boetina, die zondag werd gearresteerd op beschuldiging van spionage. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov deed het verzoek in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo.

Volgens Moskou zijn de aantijgingen tegen Boetina verzonnen. Het telefoongesprek tussen de ministers was bedoeld om de onderlinge betrekkingen te verbeteren.

Infiltratie

De Amerikaanse justitie zegt dat Boetina een spion is die werkt voor de FSB, de opvolger van de Russische geheime dienst KGB. In de aanklacht staat dat ze via seks en misleiding probeerde te infiltreren in politieke organisaties in de VS, en ook in de wapenlobby NRA.

Russische functionarissen kregen afgelopen donderdag voor het eerst toegang tot Boetina. Haar vader had zich er in Rusland al over beklaagd dat de familie haar niet mocht spreken.

Boetina werd woensdag voor de onderzoeksrechter geleid. Bij die gelegenheid zei ze dat ze onschuldig is, maar de rechter bepaalde dat ze voorlopig blijft vastzitten.

De Russische werd afgelopen week, voor haar arrestatie, nog door een commissie van de Amerikaanse Senaat gehoord. De FBI heeft haar appartement in de VS in de afgelopen maanden doorzocht.