'Russin bekent spionage in de Verenigde Staten'

De Russin Maria Boetina heeft een deal gesloten met het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten, waar ze wordt verdacht van spionage voor Rusland. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. Volgens Amerikaanse media zal de 30-jarige Boetina schuld bekennen, in de hoop op een milde straf.

Boetina, die in het verleden studeerde aan een Amerikaanse universiteit, werd in juli opgepakt. Volgens justitie in de VS probeerde ze namens de Russen te infiltreren in politieke organisaties en de wapenlobby-organisatie NRA. Rusland deed de beschuldigingen af als onzin.

Ook Boetina ontkende tot dusver, maar uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat ze haar verklaring heeft veranderd. CNN meldt dat ze onder meer zal getuigen over de betrokkenheid van Russische functionarissen en haar toenmalige vriend, een Amerikaanse conservatieve activist.

Woensdag zal Boetina worden verhoord in de rechtbank. Haar zaak wordt behandeld door federale rechters in Washington. Er is geen verband met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.