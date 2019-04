Oud-minister van Financiën Johan Witteveen (97) overleden

Oud-minister van Financiën en IMF-topman Johan Witteveen (VVD) is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Soefi Beweging Nederland, waar Witteveen aan verbonden was.

De econoom was minister in het kabinet-Marijnen (1963-1965) en het kabinet-De Jong (1967-1971). Tussendoor zat hij in de Tweede Kamer. Witteveen voerde in 1969 de btw in. "Een prachtige belasting, heel noodzakelijk en belangrijk", zei hij daar begin dit jaar over in gesprek met de NOS.

Tussen 1973 en 1978 was hij topman van het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Terug in Nederland was hij commissaris en adviseur bij financiële instellingen.

'Ziel leeft voort'

Als aanhanger van het soefisme geloofde hij in een leven na de dood. "Als je hier sterft, begint er een nieuwe fase", zei hij in een interview met de Volkskrant dat maandag werd gepubliceerd. "Het lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen."

Witteveen woonde in Wassenaar en had vier kinderen. Twee van hen leven niet meer. Een had een dodelijke ziekte. En zijn zoon Willem, hoogleraar rechtsgeleerdheid en Eerste Kamerlid voor de PvdA, kwam met zijn vrouw en dochter om bij de ramp met vlucht MH17 in 2014. Witteveens vrouw overleed in 2006.