Btw 50 jaar na invoering nog steeds 'een prachtige belasting' 

Bovendien was een nieuw systeem volgens Witteveen om nog een andere reden nodig. "Je kunt geen gemeenschappelijke markt hebben als je niet een belasting hebt die daar op inspeelt", zegt Witteveen. De toenmalige EEG-landen spraken af om voor 1 januari 1970 over te gaan op een ander, "eerlijker" belastingstelsel. Dat werd dus het btw-stelsel dat we nog steeds kennen.

Onder dit systeem betalen ondernemers alleen belasting over de zogenoemde "toegevoegde waarde". Die wordt betaald door de consument, maar de ondernemer draagt het geld af aan de fiscus.

Om bij het voorbeeld van een fiets te blijven: als je er een koopt moet de verkoper btw afdragen. Maar een groot deel daarvan krijgt hij weer terug van de fiscus, zoals de belasting die hij bij het kopen van de onderdelen moest betalen.

Speciale tv-uitzendingen

In heel Europa kregen landen zo'n belastingstelsel. Dat was volgens Witteveen belangrijk. "Want als je als ondernemer in een land uitgaven doet en btw betaalt, dan moet je er wel van uit kunnen gaan dat je dat terugkrijgt."

Voor ondernemers veranderde er natuurlijk veel: de prijzen veranderden en administratief was het een hele nieuwe manier van werken. Om de ondernemer goed voor te bereiden, wijdde de educatieve omroep Teleac er een reeks televisieuitzendingen aan.

Bekijk hieronder het promotiefilmpje van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de speciale tv-uitzendingen over de btw: