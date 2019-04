Henk Otten stapt op als bestuurslid Forum voor Democratie

Thierry Baudet heeft nog niet gereageerd op het besluit van Otten. Hij was vandaag ziek en niet in de Kamer. Tweede Kamerlid Hiddema voerde het woord. Die zei het "doodzonde" te vinden dat hij "Otten in zijn omgeving moet missen" vanwege dit "geldakkefietje".

Maar, zo stelde hij aan het eind van de middag, zulke geldzaken blijven "kleven". De zaak heeft ook volgens hem tot een "vertrouwensbreuk" binnen het bestuur geleid. Het is volgens hem aan Otten of hij nog de Eerste Kamer in wil voor Forum voor Democratie of dat hij die kandidatuur intrekt.