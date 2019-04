FvD-prominent Otten: Baudet moet succes meer delen

De tweede man en mede-oprichter van Forum voor Democratie (FvD), Henk Otten, levert in een interview met NRC felle kritiek op partijleider Thierry Baudet. Volgens Otten moet Baudet andere volksvertegenwoordigers meer bij de partij betrekken.

Volgens Otten is Forum voor Democratie niet meer alleen de partij van Baudet en Theo Hiddema. Baudet had volgens hem daarom op 21 maart, verkiezingsavond, een andere speech moeten houden. In zijn speech van 21 minuten zaten veel academische en historische elementen.

"Forum voor Democratie is nu een grote partij en dan moet je laten zien dat je serieus bent. Ik vind: bewaar zo'n verhaal voor een lezing. Doe dit niet als heel Nederland bezig is met de uitslag. Ik zou alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen", zegt Otten.

FvD moet nuchterder

Henk Otten voert vanaf volgende maand de FvD-fractie in de Eerste Kamer aan. Hij vindt dat de partij nuchterder, zakelijker en oplossingsgerichter moet worden.

Dat de partij naar rechts opschuift en wordt beticht van racisme, hindert volgens Otten andere FvD'ers. "Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten."

In het interview in NRC gaat Otten ook in op het meldpunt voor 'indoctrinatie in het onderwijs' dat Forum voor Democratie in het leven heeft geroepen. "Dat heeft iets van een kliklijn."