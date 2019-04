Ter Apel wil van opvangcentrum af om overlast, tenzij er meer politie komt

Er zijn meer problemen, zegt raadslid Paul Timmermans. "Veel winkeldiefstallen, regelmatig woninginsluiping. Er wordt bij mensen aangebeld en af en toe gevraagd om slaapplaatsen. Zonder draagvlak onder de bevolking kun je zo'n centrum niet hebben. En dat draagvlak verdwijnt."

Ook voor burgemeester Velema is de maat vol. Waar de asielzoekers dan naartoe zouden moeten, weet hij niet. "Een lastige vraag, want als het niet in Ter Apel is, dan is het ergens anders in Nederland. Maar het centrum is groot in verhouding tot het dorp, dus niet in Ter Apel." Er wonen ruim 90.00 mensen. In het centrum kunnen 2000 asielzoekers worden opgevangen.

Ingewikkeld

Ondertussen zijn er plannen voor een pilot met een aparte pendelbus tussen het opvangcentrum en station Emmen. Dat was een idee van buschauffeurs, zegt een woordvoerder van Qbuzz in het radioprogramma Nieuws en Co. "Hiermee isoleer je de groep van onze normale reizigers."

Ook asielzoekers die niet voor problemen zorgen en "gewoon keurig betalen" moeten in de aparte bus. "Je kunt daar geen onderscheid in maken. Dit is best wel een ingewikkelde maatregel, daarom is het ook een pilot."

De pendelbus komt van een ander bedrijf, dat vaker samenwerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zegt de Qbuzz-woordvoerder. "Onze chauffeurs zijn er klaar mee. We willen de problemen bij onze bus weg hebben."