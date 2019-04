'Asielbus' tussen Emmen en Ter Apel tegen intimidatie

Er gaat een pendelbus speciaal voor asielzoekers rijden van het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar Station Emmen. Dat is de uitkomst van een werkbezoek van staatssecretaris Harbers aan Ter Apel.

De gewone bus die nu langs het azc rijdt, staat bekend als 'agressielijn'. Volgens Harbers is een "hardnekkige groep overlastgevende asielzoekers" verantwoordelijk voor een reeks intimidaties en bedreigingen in de bus. "Dat zet het draagvlak van de hele asielopvang onder druk", zegt hij RTV Noord.

Gerrit Spijksma, algemeen directeur van vervoersmaatschappij Qbuzz, is blij met de toezegging van de staatssecretaris.

'Slecht gedrag mag niet beloond worden'

Het is nog niet duidelijk of de asielzoekers gratis met de pendelbus kunnen reizen. Dat is wel opgenomen in het voorstel, maar nog niet nader uitgewerkt.

Wanneer de eerste 'asielbus' gaat rijden is nog niet bekend. Spijksma hoopt dat dat binnen een maand is. De pilot duurt waarschijnlijk drie maanden.