Macron doet toezeggingen, maar verdedigt zijn hervormingen

De president zegt nu dat de "aanzienlijke" verlaging van de inkomstenbelasting betaald zal worden uit het dichten van gaten in de belastingwetgeving, bezuinigingen op overheidsuitgaven en een bijdrage van de werknemers; die zullen meer uren moeten maken. De maatregelen komen voort uit een drie maanden durend 'nationaal debat', waaraan Macron zelf heeft deelgenomen.

Hij heeft beloofd werken weer lonend te maken en het pensioenstelsel, sociale voorzieningen en regelingen voor ambtenaren te versoberen. Hij is niet van plan om zijn beleid verder aan te passen. "Ik heb mezelf afgevraagd: moet ik stoppen met waar ik twee jaar geleden aan ben begonnen? Gaan we de verkeerde kant op? Ik denk dat het tegendeel het geval is."

Correspondent Frank Renout betwijfelt of deze maatregelen de gele hesjes tevreden stellen. Aan een van hun belangrijkste eisen wordt niet voldaan. Dat is het burgerreferendum, waarbij burgers zelf een voorstel kunnen doen dat door de regering moet worden uitgevoerd.

Dieptepunt

Macrons populariteit heeft na twee jaar van regeren een dieptepunt bereikt. Toen hij president werd, stond 60 procent van de Fransen achter hem. Nu is daar nog de helft van over.

In de peilingen voor de Europese Verkiezingen, volgende maand, ging Macrons partij La Republique En Marche steeds aan kop. Maar in de meest recente peilingen heeft de rechts-populistische Rassemblement National van Marine Le Pen de koppositie overgenomen.