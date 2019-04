Man aangehouden voor aanrijden en steken vrouwen in Noord-Holland

De politie heeft een man van 23 opgepakt voor betrokkenheid bij een aantal steekincidenten in Noord-Holland. Daarbij raakten vorig jaar en begin dit jaar drie vrouwen en een meisje gewond.

De slachtoffers waren aan het hardlopen of zaten op de fiets. Ze werden aangereden en gestoken. De incidenten waren in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn.

Uit onderzoek is volgens de politie een verband gebleken tussen de vier gevallen. Daardoor kwam de recherche op het spoor van de verdachte automobilist. Over zijn motief is nog niets bekend.

Klaplong

In november vorig jaar werden een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster uit Limmen aangereden. De vrouw van 18 liep daardoor een klaplong op, de hardloopster hield er een verwonding aan haar arm aan over.

Een 18-jarige uit Egmond aan den Hoef werd eind november belaagd, ook tijdens het hardlopen. Eind januari werd een fietsend meisje van 15 met een scherp voorwerp in de arm gestoken vanuit een passerende auto.

In reactie op de incidenten riepen de gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum inwoners op om in groepjes hard te lopen en niet meer alleen.