Aangereden vrouwen Castricum vermoedelijk ook neergestoken

De twee vrouwen die twee weken geleden in Castricum zijn aangereden, zijn vermoedelijk ook neergestoken, net als de 18-jarige hardloopster uit Egmond aan den Hoef. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten.

De vrouw uit Egmond werd op 26 november aangereden toen ze een rondje aan het hardlopen was. Daarop werd ze in haar borst gestoken. Na het incident lag ze een paar dagen op de intensive care.

Vier dagen eerder werden op de Zanddijk in Castricum een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster aangereden, vermoedelijk allebei door een grijze SUV. De vrouw van 18 liep daardoor een klaplong op, de hardloopster hield er een verwonding aan haar arm aan over.

Opsporing Verzocht

Bij de vrouwen in Castricum was niet direct duidelijk of ze waren neergestoken. In reactie op de incidenten riepen de gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum inwoners op om in groepjes hard te lopen en niet meer alleen.