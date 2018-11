Hardloopster (18) uit het niets aangereden en gestoken

Een 18-jarige vrouw uit Egmond-Binnen is gisteravond gewond geraakt tijdens een rondje hardlopen. Het slachtoffer werd in haar borst gestoken.

Aan het begin van de avond was de vrouw aan het rennen toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder van de auto deed het raampje naar beneden en sloeg de vrouw op haar borst. Daarna reed de man weg.

De vrouw voelde zich niet lekker en zakte in elkaar. Omstanders belden direct de hulpdiensten en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hier werd duidelijk dat de vrouw was gestoken. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident, meldt NH Nieuws.