Waarschuwing na steekpartij: ga niet alleen hardlopen

De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen. De waarschuwing volgt op een reeks incidenten met hardlopers.

Een woordvoerder van de gemeenten zegt tegen NH Nieuws dat hardlopers in de donkere wintermaanden altijd moeten opletten dat ze goed zichtbaar zijn. Maar door de recente incidenten hebben de gemeenten besloten om zelf een waarschuwing af te geven.

In de borst gestoken

Op 22 november werd een 18-jarige vrouw door een auto aangereden op de Zanddijk in Castricum. Even later werd op dezelfde dijk een 52-jarige hardloopster door waarschijnlijk dezelfde auto geraakt.

Afgelopen maandag werd een hardloopster in Egmond aan den Hoef aangereden en in haar borst gestoken.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de bestuurder in Castricum en die in Egmond aan den Hoef. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.