Afvalverwerker Vink daagt onderzoeksbureau om vervuilde grond Barneveld

Een afvalbedrijf daagt onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV voor de rechter vanwege een onderzoek in Barneveld naar vervuilde grond. Het bedrijf, Vink, is het niet eens met de uitkomst.

De gemeente gaf Royal HaskoningDHV opdracht de grond op plekken in Barneveld en Voorthuizen te analyseren, nadat tv-programma Zembla meldde dat er vervuilde grond is gebruikt bij de aanleg van twee woonwijken in Barneveld. De onderzoekers vonden op één locatie een verhoogde concentratie van de giftige stof styreen.

Zij stellen dat deze grond niet gebruikt had mogen worden. Een van hen zegt dat vaststaat dat de styreen in de door Vink geleverde partij grond moet hebben gezeten.

Geen dagvaarding

Maar het afvalverwerkingsbedrijf heeft altijd ontkend dat de geleverde grond is vervuild en zet vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek. Vink liet zelf ook de grond onderzoeken en daaruit kwam naar voren dat de gebruikte grond schoon was.

Een woordvoerder van Royal HaskoningDHV zegt tegen Omroep Gelderland nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. "Wij kunnen er ook nog weinig over zeggen, maar wij staan achter ons onderzoek." Volgens het bedrijf is het uniek dat er na een onderzoek een dagvaarding komt.

Tien gemeenten

De kwestie van het vervuilde zand speelt al maanden in Barneveld. Na de uitzending van Zembla startte een zoektocht om te achterhalen waar die grond nog meer terecht is gekomen.

Uiteindelijk bleek dat de vervuilde grond op ten minste twaalf plekken in tien gemeenten ligt. Uit analyses is gebleken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.