'Vervuilde grond afvalverwerker Vink op minstens 12 plekken gebruikt'

Provinciebestuurder Conny Bieze kreeg in april 2018 van de omgevingsdienst een memo met daarin alle bevindingen over de vervuilde grond van Vink. Het meeste zand is gebruikt in Barneveld. Volgens het rapport is er "nauwelijks risico" voor de volksgezondheid.

Volgens Vink ligt de grond onder fietspaden, straten, terrassen en stoepen. En niet in tuinen. Directeur Rob Vink meldde eind november dat het zand schoon was.

Begin december stuurde gedeputeerde Bieze een mail aan de Gelderse Statenleden dat negen andere gemeenten ook zijn geïnformeerd dat bij hen vervuilde grond van Vink is gebruikt. In welke plaatsen dat gebeurd is, meldde ze toen nog niet.

Styreen en tetrachlooretheen

In Leusden - een van die tien gemeenten - ligt het zand onder een nieuwbouwwijk in het dorp Achterveld. Die gemeente liet als eerste bodemonderzoek doen. De uitkomst: er is inderdaad styreen gevonden, maar de hoeveelheid valt binnen de norm.

Milieuadviesbureau De Klinker Milieu onderzocht het zand ook en constateerde dat er een verhoogde concentratie van het mogelijk kankerverwekkende tetrachlooretheen in zit. Geconfronteerd met deze resultaten zei de gemeente Leusden dat de grond niet in een woonwijk gebruikt had mogen worden.

De gemeente Barneveld heeft bodemonderzoek aangekondigd. De resultaten daarvan zijn eind februari klaar.