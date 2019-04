EenVandaag Opiniepanel: meerderheid voor afschaffen bijzonder onderwijs

Een meerderheid van het EenVandaag Opiniepanel is voor de afschaffing van het bijzonder onderwijs. De actualiteitenrubriek van AVROTROS vroeg aan de 35.000 leden hoe zij denken over religieus onderwijs. 60 procent vindt dat onderwijs met een religieuze grondslag moeten worden afgeschaft, 34 procent vindt dat niet.

Afgelopen zaterdag stelde VVD-leider Dijkhoff de vrijheid van onderwijs ter discussie. In een discussiestuk over de toekomst van de VVD schreef hij dat er ingegrepen moet worden als er salafistische scholen openen die zich beroepen op de vrijheid van onderwijs. "We moeten de angst laten varen om bij artikel 23 (de vrijheid van onderwijs, red.) in de buurt te komen", zei hij in De Telegraaf.

Zelf betalen

Een kwart van de leden van het Opiniepanel zegt het belangrijk te vinden dat er in Nederland nog religieus onderwijs gevolgd kan worden, terwijl bijna twee derde van de mensen zegt dat het niet meer van deze tijd is. Volgens EenVandaag vinden de ondervraagden dat het onderwijs neutraal moet zijn.