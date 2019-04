ProRail steekt 3,5 miljard in verbetering stations en nieuwbouw

Om de verwachte groei van reizigers op te vangen steekt ProRail in de komende tien jaar 3,5 miljard euro in aanpassing en vernieuwing van bestaande stations en in de bouw van nieuwe. Het geld moet worden opgebracht door het rijk, provincies en gemeenten en de vervoerders zelf.

ProRail-directeur Eringa schat de kosten van de aanpak van de stations op 30 miljoen euro per stuk. In de afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de aanpassing van treinstations, maar de toestroom van nieuwe reizigers maakt een verdere modernisering en uitbreiding noodzakelijk. De stations moeten meer en frequenter rijdende treinen kunnen verwerken.

ProRail geeft de komende tijd prioriteit aan het verbeteren van regionale stations. Ruim een miljoen mensen maken dagelijks gebruik van die stations en er is dringend behoefte aan meer ruimte voor hen.

Station van de toekomst

De spoorbeheerder heeft het in de plannen die vandaag gepresenteerd worden over 'het station van de toekomst', dat van alle gemakken voorzien is. Elektrische auto's en fietsen moeten er kunnen worden opgeladen, op interactieve schermen moet reisinformatie beschikbaar zijn en sensoren in treinen en op de perrons wijzen de plekken aan in de trein waar nog zitplaatsen zijn. Onnodig op een trein wachten, is er niet meer bij.

Ook moet het mogelijk worden via de mobiele telefoon een plaats in de fietsenstalling te reserveren en alvast koffie en een krant te bestellen zonder daarvoor in de rij te hoeven staan.

Directeur Bos van reizigersvereniging Rover reageert in De Telegraaf verheugd op de plannen. Hij ziet stations voor zich waar trein, bus en fiets naadloos samenkomen.