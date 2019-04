Hoge Raad: straffen liquidatieproces Passage onveranderd

De Hoge Raad handhaaft de straffen die in hoger beroep zijn opgelegd aan vier verdachten in het liquidatieproces Passage. Daarmee zijn de levenslange straffen die Dino Soerel, Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S. in 2017 kregen opgelegd voor liquidaties in de Amsterdamse onderwereld definitief geworden. Twee andere verdachten zijn veroordeeld tot ruim 13 jaar cel en ruim 5 jaar cel.

De veroordeling kwam mede tot stand door de kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros, die eerder verdachten waren in de zaak en belastende verklaringen hebben afgelegd. Daardoor is deze uitspraak van de hoogste rechter ook van belang voor Willem Holleeder.

Ook over hem hebben deze twee kroongetuigen verklaringen afgelegd. Zo zei een van hen van Holleeder te hebben gehoord wie er eerst geliquideerd moest worden.

De advocaten van Holleeder vinden de kroongetuigen onbetrouwbaar en hebben twijfels over de deal die het OM met hen heeft gesloten. Nu de Hoge Raad oordeelt dat het gebruik van de kroongetuigen wel degelijk rechtmatig is, lijkt de kans klein dat de rechtbank daar in de zaak tegen Holleeder van afwijkt.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand ook levenslang geƫist tegen Holleeder, wegens betrokkenheid bij vijf moordopdrachten. Deze liquidaties zouden zijn bevolen en uitgevoerd door deels dezelfde verdachten als in dit proces.

Strafvermindering

De strafzaken in het zogenoemde Passageproces, dat tot medio 2017 liep, draaide om zeven liquidaties die tussen 1993 en 2006 plaatsvonden. Oorspronkelijk stonden twaalf verdachten terecht. Twee van hen overleden en met twee andere verdachten, Peter la S. en Fred Ros, sloot het Openbaar Ministerie een deal. Zij legden als kroongetuigen in ruil voor strafvermindering verklaringen af tegen de andere verdachten.

Uiteindelijk werden negen verdachten veroordeeld. Zes van hen gingen in cassatie, met name om de deal die met de twee kroongetuigen was gemaakt. Volgens hen zijn aan de kroongetuigen toezeggingen gedaan die volgens de wet niet zouden zijn toegestaan. Ook zouden de verklaringen van deze getuigen onbetrouwbaar zijn en hadden ze daarom niet mogen worden gebruikt als bewijs.

Maar volgens de Hoge Raad zijn de afspraken met de kroongetuigen wettelijke toelaatbaar en de afgelegde verklaringen betrouwbaar.

Levenslang niet onmenselijk

De vier die tot levenslange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, klaagden ook over die straf omdat levenslang in strijd zou zijn met het verbod op onmenselijk handelen. Dat laatste is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook hier ging de Hoge Raad niet in mee. Recent is er een stelsel van herbeoordeling gekomen, waardoor het voor mensen met levenslang mogelijk is om toch vrij te komen. Hoewel in de toekomst moet blijken hoe dit stelsel wordt toegepast, is dat volgens de Hoge Raad nu geen reden om een levenslange gevangenisstraf niet op te leggen.

Onderstaande video maakten we kort na de uitspraak in hoger beroep in het Passageproces.