OM eist levenslang tegen Willem Holleeder

Tegen Willem Holleeder is levenslang geƫist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij (mede-)opdrachtgever van vijf liquidaties in de periode 2003 - 2006.

Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman, Thomas van der Bijl, Willem Endstra en John Mieremet. Volgens het OM vormde Holleeder samen met Dino Soerel en Stanley Hillis de top van een criminele organisatie. Soerel is al eerder tot levenslang veroordeeld en Hillis werd in 2011 doodgeschoten.

De 60-jarige verdachte ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaten zeggen vijf dagen nodig te hebben voor hun pleidooi, dat begint op 7 maart. De rechtbank doet in juli uitspraak.

Het megaproces tegen de Amsterdammer begon in februari vorig jaar. Sindsdien zijn er 62 getuigen gehoord, verspreid over ruim 50 zittingsdagen. Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn ex getuigden tegen hem.

