Elfie Tromp niet vervolgd voor column over rel op Urk

Tromp sprak in haar column van "zo'n honderd witte Urker-tieners" die verhaal kwamen halen bij de woning van de Marokkaanse puber. "Urk is het logische gevolg van twintig jaar haatzaaien en polarisatiepolitiek. Van Marokkanen ontmenselijken en buitenlandertje pesten. "

Ook zei ze dat op Urk "kleingeestigheid hand in hand gaat met inteelt" en dat het dorp bekendstaat om het overmatige drugsgebruik van de jongere kerkgangers. Wat Tromp betrof, mocht Urk teruggegeven worden aan de zee.

Geen discriminatie of opruiing

Naar aanleiding van de ophef die de column losmaakte, onderzocht het Openbaar Ministerie of er sprake was van discriminatie. Het kwam tot de conclusie dat de "gehele tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt vanwege het karakter van de column, waarbij de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat".

Om die redenen wordt Tromp niet strafrechtelijk vervolgd. Ook is er geen sprake van opruiing.