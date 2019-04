Nog twee Nederlandse doden in Sri Lanka

De aanslagen in Sri Lanka hebben aan nog twee Nederlanders het leven gekost. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft dat laten weten. Daarmee komt het aantal Nederlandse slachtoffers in Sri Lanka op drie. In totaal kwamen zo'n 300 mensen om.

Het gaat om een vrouw van 48 en een meisje van 12 jaar. Beiden hebben behalve de Nederlandse ook een andere nationaliteit. Een woordvoerder van het ministerie zegt niet om welke nationaliteit het gaat.

De twee slachtoffers woonden in het buitenland. Dat gold ook voor de 54-jarige vrouw van wie gisteren bekend werd dat ze was omgekomen bij de reeks aanslagen op hotels en kerken. Alle drie de Nederlandse slachtoffers vielen in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo.

Radicale moslims

De Sri Lankaanse autoriteiten maakten vandaag bekend dat ze de lokale extremistische moslimorganisatie National Thowheeth Jama'ath verantwoordelijk houden voor de aanslagen. Zeven zelfmoordterroristen zouden de aanslagen hebben gepleegd.

Sri Lanka vermoedt dat de daders hulp hebben gekregen van een internationaal terroristisch netwerk. 24 mensen zijn in verband met de aanslagen opgepakt.