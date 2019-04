Lichamen vermiste klimmers Canada gevonden

In Canada zijn de lichamen gevonden van de drie bergbeklimmers die sinds woensdag vermist werden in het Canadese deel van de Rocky Mountains. De Amerikaan Jess Roskelley (36) en de Oostenrijkers David Lama (28) en Hansjörg Auer (35) werden overvallen door een lawine, toen ze bezig waren met een tocht naar de top van de ruim 3000 meter hoge berg Howse Peak in het Banff National Park.

Reddingswerkers hebben dagen naar de drie alpinisten gezocht. Vanuit de helikopter zagen de hulpdiensten onder meer lawineresten en tussen de sneeuw vonden ze klimspullen.

Bergsporters reageerden geschokt op het nieuws. De drie bergbeklimmers waren volgens kenners zeer ervaren en behoorden tot de wereldtop. In 2003 beklom Roskelley op 20-jarige leeftijd de Mount Everest en was daarmee destijds de jongste Amerikaan.