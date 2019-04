Vermoedelijke dood topklimmers is 'enorme klap' voor bergsportwereld

Afgelopen januari was de 35-jarige Auer nog hoofdspreker op de jaarlijkse bergsportdag van de NKBV. "Hij heeft fantastische beklimmingen op zijn naam staan. Dit is een enorme klap."

De door de lawine overvallen alpinisten klommen alle drie al van jongs af aan en hebben meerdere first ascents op hun naam staan - zo heet het in de bergsport als je een bepaalde beklimming als eerste volbrengt.

"Zo'n first ascent is extra avontuurlijk", vertelt de Nederlandse alpinist Niek de Jonge. "Je klimt ergens waar nog nooit iemand heeft geklommen. Het is anders, onbekend, en die onwetendheid is extra spannend."

Tot de heupen in de sneeuw

Zelf is De Jonge net drie dagen terug van een lange expeditie in Alaska, ook een first ascent. "Een vliegtuigje dropt je in een afgelegen gebied en dan ga je. Pas als je het vliegtuigje weer belt en het zicht goed genoeg is om je op te halen, kan je terug. Toen we in Alaska aankwamen, stonden we tot voorbij onze heupen in de sneeuw."

Het bericht over de drie klimmers in Canada zet De Jonge wel aan het denken, zegt hij. "Is je hobby zulke risico's wel waard? Je hoort natuurlijk wel vaker dit soort berichten, maar vaak gaat het dan om klimmers met wie je niet zoveel hebt. Over deze mannen heb ik veel gelezen en gehoord."