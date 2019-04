Man zeilt als eerste blinde de Stille Oceaan over

De laatste mijlen waren zwaar voor Iwamoto, beschrijft hij op zijn website. "Ik barst vaak in tranen uit als ik de zon op mijn huid voel. Ik huil niet omdat ik de mooie zonsondergang niet kan zien, ik huil omdat ik leef. Omdat ik Doug heb ontmoet en deze reis ben gaan maken. Als ik mezelf had gedood toen ik blind werd, had ik dit mooie leven niet kunnen leven."

In 2013 probeerde Iwamoto ook de Stille Oceaan over te steken, maar dat mislukte. Zijn boot botste met een walvis en zonk. De zeiler moest door het leger worden gered.

Dat zijn tweede poging wel is gelukt is een droom die uitkomt, vertelt hij bij aankomst in de haven van Iwaki. Met de reis is geld opgehaald voor goede doelen en voor onderzoek naar ziektes die blindheid veroorzaken.