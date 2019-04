Kever vreet Duits bos aan: 'Een ramp als deze heb ik nooit eerder meegemaakt'

De overvloed aan gekapte bomen brengt ook de houtindustrie in de problemen. Boseigenaar Reinhard Mietschke zag de prijs van zijn product dit jaar compleet instorten: "Volgens de regels mogen wij jaarlijks 2000 kubieke meter hout hakken. Dat levert normaal in het hogere kwaliteitssegment 90 euro per kubieke meter op. Maar door de stormen en de keverplaag hebben we dit voorjaar al het vierdubbele aan bomen moeten wegslepen. De prijs is daardoor gezakt naar 35 euro. En omdat we daarvan ook nog nieuw bos moeten aanplanten, hebben we momenteel een negatief inkomen."

De bossen van Mietschke in het Harz-gebergte zijn niet het enige getroffen gebied, waarschuwt Georg Schirmbeck, voorzitter van de Duitse Raad voor de Bosbouw: "Alle plekken in Duitsland met onafgebroken naaldbossen worden geraakt, zoals in Nedersaksen, Hessen en Thüringen. Er zullen gebieden ontstaan, waar alle bomen totaal wegrotten."

Klimaatverandering

Daarbij speelt ook het veranderende klimaat een rol. Het aantal stormen neemt toe en de zomers worden warmer en droger. Boswachter Michael Rudolph adviseert de landeigenaren dan ook om hun bossen beter te wapenen tegen de veranderende weersomstandigheden.

"Monoculturen zoals hier, waar alleen maar naaldbomen groeien, zijn ideale broedplaatsen voor schorskevers en ander ongedierte. We proberen daarom al zo'n 25 jaar meer diversiteit aan te brengen, zoals loofbomen die beter in droge omstandigheden gedijen. Denk aan rode eiken, beuken. Maar ook coniferen uit het Middellandse Zeegebied."