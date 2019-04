Onrust binnen PvdA over samenwerking Forum: 'Jullie kunnen nog terug, hè?'

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was Forum voor Democratie de grote winnaar. In Flevoland werden zij de grootste partij, in Overijssel zijn ze tweede.

Ook in Noord-Holland werd FvD de grootste, maar daar doet de partij niet meer mee aan de formatie. De PvdA is in die provincie wel aan het formeren. De partij schrijft op zijn website: "Waar de PvdA een voortvarende maar wel sociale aanpak wil, zit FvD strak in de hoek van de klimaatontkenners. Bovendien staat FvD voor een maatschappijbeeld dat niet verenigbaar is met onze sociaaldemocratische waarden."

Landelijke lijn

"De voorgenomen samenwerking is nogal opmerkelijk omdat de PvdA in andere provincies helemaal niet met Forum wil samenwerken.", zegt politiek verslaggever Wilco Boom. "Er ontbreekt blijkbaar een landelijke lijn binnen de PvdA. Kennelijk zijn de sociaaldemocratische waarden in Noord-Holland anders dan in Overijssel."