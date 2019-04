Forum in coalitie Flevoland? Een kijkje achter de schermen van het informatieproces

Een spookpartij. Zo kwalificeerde CDA-leider in de provincie Flevoland, Jan Nico Appelman Forum voor Democratie vóór de Provinciale Statenverkiezingen. Forum liet zich in de provincie niet zien en voerde nauwelijks zichtbaar campagne. En meer partijen in Flevoland dachten er zo over. Fractievoorzitter van GroenLinks, Bas de Reus: "We hebben ze niet gezien. Niet in de campagne. Niet bij de debatten. Niet op straat."

De partij kwam desondanks als grootste uit de bus en haalde acht zetels onder leiding van lijsttrekker Gert-Jan Ransijn. Ransijn reageerde vastbesloten: "We gaan er gewoon voor. We zijn door de kiezer gekozen als grootste partij, dan pak je ook de bel op."

Annemarie van Gaal

Ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal werd aangesteld als informateur. Een verrassende keuze; Van Gaal heeft geen eerdere politieke ervaring. Maar, zegt ze, "ik kan wel heel goed mensen samenbrengen". Haar advies bracht zij gisteren uit: een coalitie bestaande uit Forum, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie.

Een brede coalitie, kortom, van populistisch rechts tot christelijk links. Bestaande uit partijen met respectievelijk acht, zes, en drie keer drie zetels. 23 zetels, op een totaal aantal van 41.

De afgelopen weken keek Nieuwsuur van dichtbij mee bij het informatieproces in Flevoland: