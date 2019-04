Premies weer hoger: 'Verzekering jongeren soms duurder dan tweedehands auto'

De premies voor WA-verzekeringen voor auto's zijn opnieuw gestegen en opnieuw gaan vooral jongeren meer betalen, meldt vergelijkingssite Independer. Vorig jaar waren de autoverzekeringen al duurder dan ooit, dit jaar komen daar voor jongeren nog enkele honderden euro's bij.

De gemiddelde jaarpremie voor een WA-autoverzekering voor Nederlanders van tussen de 18 en 24 jaar is nu 1358 euro, in 2016 was dat nog 828 euro. Jongeren tot 24 jaar betalen nu gemiddeld bijna twee keer zoveel als oudere generaties, stelt de vergelijkingssite.