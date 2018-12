WA-autoverzekering voor jongeren duurder dan ooit

De premie voor een WA-verzekering voor de auto is hoger dan ooit. Vooral jongeren betalen de hoofdprijs. Een 18-jarige is maandelijks gemiddeld 147 euro kwijt, wat neerkomt op 1768 euro per jaar. 19-jarigen betalen 135 euro per maand.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer. De premies blijven stijgen omdat er meer en duurdere schades aan voertuigen zijn. Ook zijn er meer letselschades.

Bovendien zijn verzekeraars beter in staat om individuele risico's in kaart te brengen, zei Suzan Samson van Independer in het NOS Radio 1 Journaal. "Jongeren hebben een ander risicoprofiel. Ze hebben minder rijervaring, geen schadevrije jaren en nemen misschien af en toe net wat meer risico. Dat vertaalt zich in die hogere premie."

Na een jaar schadevrij rijden gaat de premie voor jongeren wel omlaag. "Hoeveel dat is, verschilt per verzekeraar", zei Samson, "maar het werkt ook twee kanten op. Want als je wel schade rijdt, verlies je vijf schadevrije jaren. Daarmee kom je in de min en dan moet je echt je portemonnee trekken."

Dure grap

Sinds september 2016 zijn de premies voor 18-jarigen volgens Independer gestegen met zo'n 30 procent. Voor jongeren wordt het kopen van een auto een dure grap.

"Het gaat om flinke bedragen en jongeren verdienen meestal niet zo veel geld", aldus Samson. "Er is eerder onderzoek gedaan of jongeren openstaan voor alternatieven en dat blijkt zo te zijn. Maar dan moeten er vanuit de branche wel mogelijkheden komen."

Mogelijke alternatieven zijn een korting voor goed rijden, een polis met een hoger eigen risico of een verzekering waarbij je 's nachts en in het weekend de auto laat staan.