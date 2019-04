Nieuwe Xbox zonder disklade, 'maar fysieke games verdwijnen nog lang niet'

In de game-industrie is al jaren hetzelfde aan de gang als in de film- en muziekwereld: minder fysieke verkoop en meer digitaal. Google, Microsoft en Apple zijn zelfs bezig met het opzetten van streamingdiensten voor games. Gisteren werd bekend dat in de nieuwe Xbox One geen fysieke schijfjes meer passen. Betekent dat het einde van de fysieke game? Nee, zeggen experts. Voorlopig nog niet.

"Deze nieuwe Xbox past simpelweg bij een ander publiek", zegt Alessandra van Otterlo, eigenaar van vakblad Control voor gameontwikkelaars. "Vroeger was het: one size fits all. Je had één Playstation en één Xbox. Nu heb je duurdere en goedkopere varianten." In die laatste categorie past deze nieuwe Xbox. Omdat de blu-ray-speler ontbreekt is hij 50 dollar goedkoper dan de reguliere Xbox One van 300 dollar.

Toch ziet Van Otterlo dat de verkoop van fysieke games wel degelijk terugloopt. "Het is geen wonder dat steeds meer winkels verdwijnen. Er is een trend gaande van fysiek naar digitaal, maar dat is niet nieuw. Overigens betekent die trend niet dat fysieke games binnenkort verdwijnen."

Tweedehands

Veel gamers houden namelijk vast aan hun fysieke spel. Uit onderzoek in de VS vorig jaar bleek zelfs dat twee derde van de Amerikaanse consolegamers nog liever fysieke spelletjes koopt. Dat komt door de levendige tweedehandsmarkt. De meeste spellen blijven niet eeuwig leuk. Veel mensen kopen daarom een spel, maar willen er wel weer vanaf als ze het uitgespeeld hebben. Bij een digitaal spel kan dat niet.

"Momenteel zien wij de verkoop van digitale games, en de introductie van de nieuwe Xbox One, ook niet als bedreiging", zegt Tom Henderikx van Game Mania. "De gamingmarkt is nog nooit zo groot geweest als nu. Die groeit enorm. We spelen in op de digitalisering door ook Playstation- en Xboxtegoeden te verkopen voor in de online winkels. Voor ons is dat aanvullend. De digitale markt werkt daardoor al met al niet kannibaliserend op het fysieke product."

Disklade

Dat bevestigt Michael Vultoo van gamewinkel Nedgame ook. "Ik denk ook niet dat die nieuwe all digital Xbox One betekent dat Sony en Microsoft bij hun volgende consoles geen disklades inbouwen. Ik las vandaag bijvoorbeeld nog dat op de Playstation 5 - die nog in ontwikkeling is - ook spellen gespeeld kunnen worden van de Playstation 4", zegt hij. "Er moet dus wel een plek inzitten om die schijfjes in te doen. Zo'n nieuwe spelcomputer gaat zes tot zeven jaar mee. Dus voorlopig blijft de markt voor fysieke games gewoon bestaan."