Google komt met streamingdienst voor games

Google heeft zijn streamingdienst Stadia gepresenteerd, waarmee gebruikers games kunnen spelen. De spellen zijn te streamen op de computer, televisie en mobiele apparaten.

Hoewel het techbedrijf Stadia vandaag op de Game Developers Conference in San Francisco voor het eerst aan de wereld liet zien, was het wel al duidelijk dat de dienst eraan zat te komen. Een paar maanden geleden voerde Google nog publieke tests uit met de game Assassin's Creed Odyssey.

Alleen snel internet nodig

Het voordeel van de dienst is dat mensen geen heel krachtige computer of console nodig hebben om te gamen, omdat de datacenters van Google zelf alle zware applicaties draaien. Downloads en updates zouden niet nodig zijn. Het enige wat volgens Google nodig is, is een snelle internetverbinding. Het is nog niet bekend hoe snel die moet zijn.

Games worden speelbaar in de Chrome-browser op de computer, via de Chromecast op televisie en op telefoons en tablets van Google. Het bedrijf zegt in de toekomst de dienst naar meer platforms te willen brengen.

Beloofd wordt dat de spellen in hoge kwaliteit (4k) en vloeiend (60 frames per seconde) te streamen zijn. Later zou hogere kwaliteit ook mogelijk worden. Mensen kunnen de controllers die ze al hebben, gebruiken met Stadia. Google laat weten ook zijn eigen controller op de markt te brengen.