Korter douchen en meer bomen, deze plannen moeten watertekort voorkomen

Drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen Overijssel en Gelderland slaan de handen ineen om watertekorten in de zomer te voorkomen. Zo komt er onder meer een publiekscampagne om mensen bewust te maken van de hoeveelheid drinkwater die zij gebruiken.

Uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van Vitens blijkt dat Nederlanders denken dat ze elke dag 60 liter water verbruiken. In werkelijkheid is dat 120 liter water. Het waterbedrijf geeft daarom tips in een campagne.

De meeste winst is te behalen in de badkamer, het toilet en in de tuin. Bij een gemiddelde douchebeurt wordt 70 liter water gebruikt. Door een minuut korter te douchen kan al zo'n 40 liter per week worden bespaard. Ook raadt het waterbedrijf mensen aan om op de wc de juiste knop voor het juiste moment te gebruiken.

In de tuin kan veel water worden bespaard door een regenton te plaatsen. Een kwartier het gazon sproeien kost zo'n 100 liter water. Met een regenton is het niet nodig om voor een sproeibeurt drinkwater te gebruiken.

Tienduizenden bomen

Door de droogte afgelopen zomer was de vraag naar drinkwater wekenlang 30 procent hoger dan normaal. In aanvulling op de publiekscampagne komen de waterschappen Overijssel en Gelderland daarom ook met extra maatregelen.

Zo worden in Twente tienduizenden bomen geplant. Daarmee kan het water langer in het gebied worden vastgehouden. Waterschap Vallei en Veluwe meldde eerder deze maand al dat het extra bomen gaat planten. Ook kunnen boeren voortaan tot 10.000 euro extra krijgen voor maatregelen om droogte te voorkomen.